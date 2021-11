An der Zulassungsstudie haben rund 2.500 Kinder teilgenommen, 1.800 von ihnen erhielten dabei den Impfstoff. Die Menge der gebildeten Antikörper war bei ihnen ähnlich hoch wie bei den Zwölf- bis 18-Jährigen, für die bereits seit August 2021 eine Impfempfehlung der Stiko vorliegt. "Die Immunantwort ist bei kleineren Kindern also nicht unterlegen", erklärt Prof. Zepp. Die Wirksamkeit bestand bei ihnen ebenfalls bei rund 90 Prozent. Allerdings lag der Beobachtungszeitraum nur bei zwei Monaten. Für die Bewertung von möglichen Nebenwirkungen wie einer Myokarditis sei das noch zu kurz. "Zulassung heißt nicht Empfehlung", betont Fred Zepp, denn bei einer Zulassung wie etwa durch die Stiko werde auch geprüft, für welche Personengruppen eine Impfung auch wirklich hilfreich sei. Dies ist letztlich eine Abwägung zwischen den Vorteilen einer Impfung und den möglichen Nachteilen durch Nebenwirkungen. Besonders die Situation in den USA, wo seit Anfang November auch unter Zwölfjährige geimpft werden, wird nun intensiv beobachtet.