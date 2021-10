Es könnte ein weiteres erfolgreiches Impfstoffprojekt aus Europa werden, bislang sind die Ergebnisse aber nur vorläufig. Das österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva hat am Montag per Pressemitteilung erste positive Ergebnisse seiner klinischen Phase-3 Studie in Großbritannien bekanntgegeben. Zwei Dosen mit dem auf abgetöteten Sars-CoV-2-Viren beruhenden Impfstoffkandidaten VLA2001 hätten bei den Versuchsteilnehmern höhere geometrische Mittelwert-Titer für neutralisierende Antikörper ausgelöst, als die Vergleichsgruppe, die mit dem Vektorimpfstoff von Astrazeneca behandelt worden war. Die Daten wurden bislang aber noch nicht unabhängig überprüft, auch eine vollständige Veröffentlichung der Studienergebnisse steht noch aus.