Wie gefährlich sind Geimpfte, die eine Durchbruchsinfektion haben, für ihre Umgebung? Forscher der Universität Oxford haben die umfangreich erhobenen Daten aus der Kontaktnachverfolgung in Großbritannien ausgewertet - und haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Eine Covid-Impfung mit Astrazeneca oder Biontech senkt das Risiko, dass trotz Impfung Infizierte das Virus weitergeben und zwar sowohl bei der Alpha-, als auch bei der noch ansteckenderen Deltavariante.

Die Studie erschien auf dem Preprint-Server Medrxiv und wurde bislang nicht begutachtet. Der Bioinformatiker David Eyre und seine Kollegen haben Daten des nationalen Gesundheitsdienstes NHS ausgewertet, die dieser bei der Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten erhoben hat. Analysiert wurden Fälle, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Juli auftraten. In der ersten Hälfte dieser Zeit war die Alpha-Variante (B.1.1.7) in Großbritannien dominant, in der zweiten Hälfte übernahm die Deltavariante die Oberhand.