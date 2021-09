Und von allen an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen waren 97,8 Prozent nicht vollständig geimpft, der Impfdurchbruch-Anteil liegt also bei 2,2 Prozent. Allerdings ist er aktuell im Steigen begriffen, vor allem bei älteren Menschen. Das könnte daran liegen, dass die ältesten Menschen zuerst geimpft wurden (meist vor mehr als einem halben Jahr) und ihr Schutz nun vielleicht schon wieder nachlässt – was wiederum die Wichtigkeit von Auffrischungsimpfungen erahnen lässt.