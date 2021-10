Auch vollständig Geimpfte können Sars-CoV-2 weitergeben, wenn sie eine Durchbruchsinfektion erleiden. Dabei kann bei der Deltavariante die Virusvermehrung im Rachen und in den Atemwegen ähnliche Größenordnungen erreichen wie bei Ungeimpften. Diese beiden Befunde sind bereits seit einigen Monaten bekannt und werden auch von einer neuen Studie aus dem Vereinigten Königreich (UK) noch einmal bestätigt.

Doch das jetzt im Fachblatt "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichte Paper zeigt anhand detailliert erhobener Daten auch: Die Impfung spielt nach wie vor eine große Rolle für Übertragung und Schutzwirkung, denn: Geimpfte werden das Virus viel schneller wieder los und Übertragungen zwischen zwei vollständig Geimpften Personen sind seltener als zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Das Team um Anika Singanayagam und Ajit Lalvani vom Imperial College in London ermittelte über das englische Kontaktverfolgungssystem insgesamt 602 Haushaltskontakte von 471 sogenannten Indexfällen. Die Indexfälle waren mild symptomatisch oder asymptomatisch. Bei Einschluss in die Studie wurden persönliche Daten wie Alter und Geschlecht sowie der Impfstatus erfasst.

Die Forscher interessierten sich also vor allem für die im Haushalt von Infizierten lebenden Personen und die Frage, wie häufig die Infektion innerhalb dieser Haushalte weitergeben wird in Abhängigkeit vom Impfstatus der Infizierten und dem der Haushaltskontakte.

Dazu werteten die Wissenschaftler Daten aus, die zwischen September 2020 und September 2021 erhoben wurden. In diesem Zeitraum waren neben den eng mit dem Ursprungsvirus verwandten Varianten, die Alphavariante (B.1.1.7) und schließlich die Deltavariante des Virus dominant. So konnte auch die Übertragung in Abhängigkeit von der Virusvariante beobachtet werden.