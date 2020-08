Bereits die Anreise der Teilnehmer soll untersucht werden. Dazu findet ein Check-In an drei Orten statt: Vor der Arena Leipzig, an den Park&Ride-Parkplätzen der Leipziger Messe sowie am Völkerschlachtdenkmal. An den Check-Ins bekommen die Besucher dann einen sogenannten Contact Tracer, mit dem die Kontakte zu anderen Personen nachvollzogen werden können. Im Endeffekt sollen so Risikomomente während einer Großveranstaltung erkannt werden, die in ihre künftige Planung mit einfließen können. Dabei soll jedoch keine "Signalwirkung über mögliche Besucherzahlen" erzielt werden, wie Stefan Moritz betont.