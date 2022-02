Außerdem ist die Übertragungswahrscheinlichkeit bei Geboosterten auch geringer. Aber klar ist eben auch, dass jeder Schutz mit der Zeit mehr oder weniger nachlässt.

Genesenen- und Geimpftenstatus

Die verbleibendende Omikron-Unsicherheit hatte auch dazu beigetragen, den Genesenenstatus von Ungeimpften von sechs auf drei Monate zu verkürzen (was vom Verwaltungsgericht Osnabrück mittlerweile in einem Einzelfall für verfassungswidrig erklärt wurde) und den Impfstatus von nur Grundimmunisierten von zwölf auf neun Monate.

Welche Gedanken außerdem hinter diesen Fristverkürzungen gesteckt haben dürften, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenüber dem Science Media Center erzählt.

Prof. Dr. Christine Falk Bildrechte: IMAGO / teutopress Prof. Dr. Christine Falk ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie und gehört dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung an. Sie sieht in der Verkürzung des Grundimmunisiertenstatus eine klare und sinnvolle Aufforderung zum Boostern. "Gerade bei Omikron und seinem Unterlaufen der ersten Abwehr im Nasen-Rachenraum wird deutlich, dass die dritte Impfung genau an dieser Stelle den größten Effekt hat – und daher besser vor Ansteckung und erst recht vor schwerem Verlauf schützt."

Auch die Verkürzung des Genesenenstatus erklärt Christine Falk mit der Aufforderung zum Impfen: "Begründet wurde sie mit der Verhinderung der Ansteckung und damit möglicher Weitergabe des Virus und der eindeutig messbaren Verstärkung der Immunantwort Infizierter durch eine nachfolgende Impfung. Daher ist eine Impfung nach Infektion sinnvoll, auch wenn mehr als drei oder sogar sechs Monate dazwischenliegen."

Ziel Immunschutz der Bevölkerung

Prof. Dr. Christian Althaus Bildrechte: Uni Bern / Alessandro della Bella Prof. Dr. Christian Althaus, Leiter der Forschungsgruppe Immuno-Epidemiologie an der Uni Bern, formuliert das ähnlich. Am wichtigsten sei, "dass praktisch die gesamte Bevölkerung bis zum Herbst einen guten Immunschutz aufweist, damit es im nächsten Winter auch ohne weitere Maßnahmen und trotz möglicher neuer Varianten zu keiner allzu starken Belastung des Gesundheitswesens kommt".



Althaus fügt aber auch an, aufgrund der starken Ausbreitung von Omikron und der zunehmenden Immunisierung der Bevölkerung hätten "Unterschiede im Status von Geimpften und Genesenen vermutlich immer weniger Sinn". Der Nutzen des Zertifikats im Inland sei begrenzt. Für Reisen aber werde der Impf- oder Genesenenstatus wohl auch in Zukunft eine Rolle spielen.