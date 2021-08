Die in der Konferenz vorgetragenen Gründe für eine Impfverweigerung waren dabei insgesamt eher vage. Einige Teilnehmer erklärten, dass sie sich nicht mehr an die Informationsquelle erinnern könnten, andere nannten Autismus, Allergien oder nach einer Impfung erkrankte Kinder als Argumente dagegen – ohne dafür allerdings konkrete Belege vorbringen zu können.



Die Studienleiter erklären sich dieses Phänomen mit der Tendenz der Menschen, sich eher an negative Nachrichten zu erinnern. Zudem würden viele Personen wegen des sogenannten Bestätigungsfehlers nur Informationen aufnehmen, die ihre Meinungen bestätigen und kontrastierende Nachrichten meiden. Schließlich vermischten viele Menschen auch die Informationsquellen, wenn es davon verschiedene gibt, und könnten sich am Ende nicht mehr erinnern, ob es ihre eigene Erfahrung oder die von anderen Menschen war.



Impfzögerer könnten durch bestimmte Argumente schnell zu Verweigerern werden, betonen die Forschenden. Aus diesem Grund und weil die Menschen, die Impfungen komplett ablehnen, nur selten ihre Meinung ändern, sollten sich die Zuständigen eher auf die Zögerer konzentrieren. Ihnen sollten die Argumente pro Impfung erläutert werden, etwa warum die meisten Mediziner sie als wichtigen Schutz vor einer Covid-19-Infektion empfehlen.