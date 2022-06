In der Studie zeigte sich auch die ungerechte weltweite Verteilung der Impfstoffe, denn 12,2 Millionen Todesfälle wurden in Ländern mit hohem oder mittlerem Einkommen vermieden. Gerade in ärmeren Ländern hätten durch mehr Impfungen dagegen noch mehr Tote verhindert werden können. Die Forschenden haben errechnet, dass rund 600.000 Menschen mehr noch leben würden, wenn das Ziel der WHO, bis Ende 2021 40 Prozent der Weltbevölkerung gegen Corona zu impfen, erreicht worden wäre.



"Unsere Ergebnisse zeigen, dass Millionen von Leben gerettet worden sind, dadurch dass Impfstoffe unabhängig vom individuellen Wohlstand verfügbar gemacht wurden", betont der Studienautor Oliver Watson vom Imperial College. "Es hätte jedoch mehr getan werden können." Wäre das Ziel der WHO erreicht worden, hätte rund einer von fünf Corona-Todesfällen in ärmeren Ländern verhindert werden können.