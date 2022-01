In den Zulassungsstudien der Covid-19-Impfstoffe waren Schwangere nicht untersucht worden – hauptsächlich, weil die Hersteller rechtliche Probleme bei der Haftung für die Mutter und ihre ungeborenen Kinder vermeiden wollten. Deshalb dauerte es lange, bis die Impfstoffe auch für Schwangere zugelassen und empfohlen wurden – und das, obwohl Frauenmediziner früh gewarnt hatten, dass eine Schwangerschaft für Frauen ein hohes Risiko darstellt, schwer an Covid-19 zu erkranken und dabei womöglich sogar das Kind zu verlieren.

Die Krankheitsschwere war dabei nicht entscheidend für die Menge an Komplikationen. Allerdings hatte der Zeitpunkt der Infektionen einen Einfluss auf die Art. Je früher in ihrer Schwangerschaft eine werdende Mutter erkrankte, desto eher sei es zu Frühgeburten gekommen, so das Team um Samantha Piekos im Fachjournal The Lancet Digital Health [1].