Um zu verstehen, warum jetzt keine Zeit zum Ausrasten ist (aber auch keine für naive Sorglosigkeit), lohnt sich ein Blick auf das, was gerade passiert. So geht es erstmal darum, zu verstehen, warum die Omikron-Variante so plötzlich in Erscheinung getreten ist. Na ja, so plötzlich ist das gar nicht. Schätzungen im Fachblatt Science zufolge könnte die Variante erstmals Ende September, Anfang Oktober aufgetreten sein. Das ist schon etwas her und klingt erstmal nach einer langsameren Ausbreitung als der Anschein der vergangenen Tage.