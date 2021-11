Was also kann Deutschland angesichts der aktuellen Lage tun? Muss das öffentliche Leben wieder stark heruntergefahren werden? Oder wäre das Szenario "unkontrollierte Durchseuchung" eine Möglichkeit? Berit Lange, Leiterin der klinischen Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, glaubt nicht, dass man die Infektionen einfach so weiterlaufen lassen kann. "Die Gesundheitssysteme sind jetzt in einigen Regionen am Anschlag. Es ist überhaupt kein realistisches Szenario, dass man diese Dynamik weitergehen lässt und damit nicht nur die Gesundheitssysteme, sondern auch andere Infrastrukturen in die Überlastung stürzt, wenn viele Menschen gleichzeitig erkranken."