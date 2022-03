Immer wieder haben Studien belegt, dass Geimpfte nach einem Impfdurchbruch genau wie Genesene mit einer Booster-Impfung extrem hohe Werte an Antikörpern und T-Zellen gegen das Virus entwickeln. Forscher sprechen daher auch von Superimmunität. Doch eine neue Studie nährt nun den Verdacht, dass das nur für Durchbruchsinfektionen mit früheren Varianten galt.

In der im Fachblatt Cell veröffentlichten Studie untersuchten die Wissenschaftler um Charles Chiu von der Universität San Francisco insgesamt 259 Serumproben von 128 Versuchsteilnehmern, die vor der Impfung nicht infiziert waren. Die Teilnehmer ließen sich in vier Gruppen einsortieren: doppelt Geimpfte, dreifach Geimpfte (also mit Booster), Geimpfte (einige davon mit Booster), die durch Delta einen Impfdurchbruch erlitten und Geimpfte (einige davon mit Booster), denen das mit Omikron passierte.