Kinder stecken eine Infektion mit Sars-CoV-2 meistens relativ leicht weg, unter anderem weil ihr Immunsystem aktiver auf das Virus reagiert. Das gilt meistens auch für Babys. Allerdings, wie bei fast allen Infektionen, haben Neugeborene noch ein etwas höheres Risiko, als ältere Kinder, doch schwer an Covid-19 zu erkranken. 44 Prozent aller Kinder in den USA, die während der Omikronwellen ab Dezember 2021 so schwer krank wurden, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, waren jünger als sechs Monate. Das zeigte eine Untersuchung eines Teams der Seuchenschutzbehörde CDC im März 2022. Wie Eltern ihre neugeborenen Kinder schützen können, ist also eine durchaus wichtige Frage.