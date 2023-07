Das Coronavirus verändert sich. Genetisch und antigenetisch entwickelt es sich dabei immer weiter weg von der Ursprungsvariante. Der Wildtyp von Sars-Cov-2 und die früheren Varianten Alpha, Beta, Gamma und Delta sind laut WHO nirgendwo auf der Welt mehr nachweisbar. Auch die Omikron-Varianten BA.1, BA.4 und BA.5 gibt es kaum noch. Stattdessen dominieren nun weltweit die Omikron-Ableger namens XBB.

Deshalb hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) Ende Mail empfohlen, dass in diesem Herbst Impfstoffe gegen Covid-19 nur noch die XBB-Komponente enthalten. Bisherigen klinischen Daten zufolge rufen XBB.1.5-Impfstoffe eine Immunantwort gegen mehrere XBB-Sublinien wie XBB.1.5, XBB.1.16 und XBB.2.3.2 hervor.

Bekannte Hersteller folgen der Empfehlung der EMA nun. Biontech und Pfizer gaben vor zwei Wochen bekannt , dass sie den Einreichungsprozess gestartet haben. Wenn der Antrag genehmigt wird, soll ihr gemeinsamer Impfstoff unter dem Namen "Comirnaty Omikron XBB.1.5" unmittelbar nach der Zulassung an die EU-Länder ausgeliefert werden. Moderna hat nun nachgezogen und mitgeteilt , dass die EMA den Zulassungsantrag für einen monovalenten, an die Variante XBB.1.5 angepassten Covid-19-Impfstoff angenommen hat. Vorbehaltlich der Zulassung werde die aktualisierte Version des mRNA-Impfstoffs "Spikevax" rechtzeitig für die Impfsaison im Herbst verfügbar sein.

Moderna und Biontech/Pfizer passen ihre mRNA-Impfstoffe an die XBB-Varianten des Coronavirus an.

Moderna und Biontech/Pfizer passen ihre mRNA-Impfstoffe an die XBB-Varianten des Coronavirus an.

Moderna und Biontech/Pfizer passen ihre mRNA-Impfstoffe an die XBB-Varianten des Coronavirus an. Bildrechte: imago images/Wolfgang Maria Weber

Ein an die XBB-Varianten des Coronavirus angepasster Protein-Impfstoff von Novavax soll im Herbst erhältlich sein. Bildrechte: imago images/Pixsell

Auch einen Impfstoff auf Protein- statt mRNA-Basis wird es geben, wenn es nach Hersteller Novavax geht. Das Unternehmen teilte Mitte Juni mit, seinen Impfstoff "Nuvaxovid" an XBB.1.5 anzupassen. Es sei sogar schon ein angepasster Impfstoff-Kandidat entwickelt worden, und dieser werde bereits "in kommerziellem Maßstab" hergestellt.



Auch dieser Nicht-mRNA-Impfstoff soll laut Hersteller im Einklang mit WHO und Arzneimittelbehörden im Herbst auf den Markt kommen und weltweit verfügbar sein.