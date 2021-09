Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt führt mit ihren Mitarbeitern regelmäßig das COVID-19 Snapshot Monitoring (COSMO) durch, eine Umfragestudie, bei der eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung regelmäßig zu Corona-Themen befragt wird. Die jüngste Befragung Anfang September zeigte: Knapp 20 Prozent wollen sich impfen lassen und waren bisher einfach nicht dazu gekommen oder noch nicht an der Reihe.

Umgekehrt machten die Impfverweigerer knapp 56 Prozent der übrig gebliebenen aus. Das sehe vielleicht nach viel aus, tatsächlich sei die Größe dieser Gruppe über den Verlauf der Pandemie aber sehr stabil geblieben oder eher ein Stück kleiner geworden, so Cornelia Betsch bei einem Pressegespräch des Sciencemediacenters. Wichtigste Zielgrippe sind aus Ihrer Sicht vor allem die 24 Prozent Unsicheren, Zögerlichen, die eine Impfung zwar nicht ablehnen, aber Bedenken haben. In der Tendenz sind sie eher jünger, weiblich, haben Kinder, keinen Job, eine niedrige Bildung und kennen niemanden, der schon an Covid-19 erkrankt ist. Oft suchten sie viele Informationen, um die Risiken abzuwägen und hielten die Impfung eher nicht für sicher.