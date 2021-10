Dazu ein vereinfachtes Rechenbeispiel mit einer Impfquote von 80% und auch ansonsten einfachen runden Zahlen: Nehmen wir an, es gibt nur 100 Ü-60er in Deutschland. Dann sind 80 geimpft und 20 ungeimpft. Wenn aus jeder Gruppe gleich viele symptomatisch erkrankt sind (beispielsweise zehn), dann spricht das nicht für eine gleiche Verteilung, sondern es sind 50 Prozent der Ungeimpften krank (zehn von 20), aber nur 12,5 Prozent der Geimpften (zehn von 80). Das spricht also für den Impfschutz.