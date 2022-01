Was Impfdurchbrüche sind und wie sie definiert werden, haben wir in diesem Artikel erklärt, dessen Fazit aus statistischer Sicht lautete: Impfen schützt sehr gut vor schweren Covid-Verläufen. An diesem Fazit hat sich prinzipiell nichts geändert. Aber wie man in unseren Diagrammen sehen wird, hat die Schutzwirkung der (Zweit-)Impfung im Laufe der Zeit abgenommen.