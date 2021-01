Im Fachblatt "Cellular & Molecular Immunology" berichtet die Gruppe um Yuan Shuiqiao, dass alle fünf Verstorbenen degenerierte Keimzellen in den Hoden aufwiesen, die sich von den Hodenkanälchen gelöst hatten. Die Keimzellen in den altersgleichen Kontrollpatienten dagegen seien intakt geblieben. Tests mit Antikörpern zeigten, dass an einigen Stellen das Spikeprotein des Virus in den Hoden vorhanden war. Elektronenmikroskopische Aufnahmen hätten zudem Viruspartikel gezeigt, schreiben die Forscher. Auch Zellen in den Hoden zeigten den ACE-2 Rezeptor, über den Sars-CoV-2 in menschliche Zellen gelangen kann. Zusammengenommen seien das deutliche Hinweise darauf, dass Corona die Hoden angreifen und damit die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann, schlussfolgern die Forscher.