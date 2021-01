Die Forschenden um Jay Butler von den US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta nutzten für ihre Untersuchung Computermodelle, um verschiedene Szenarien für die jeweiligen infektiösen Zeiträume von vorsymptomatischen, niemals symptomatischen und symptomatischen Menschen zu errechnen. Eine Meta-Studie zuvor hatte ergeben, dass die Inkubationszeit bei Covid-19 am häufigsten bei fünf Tagen liegt. Die größte Infektiosität lag dabei plus/minus zwei Tage um diesen fünften Tag nach der Ansteckung – also zwischen den dritten und siebten Tag.