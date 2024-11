Krieg in der Ukraine, im Gazastreifen, Artensterben, Wirtschaftskrise, Inflation, Ampel-Aus, Trump-Wahl und eine Klimakrise, die alle betrifft: Wohin man schaut, es gibt in der Welt viele Anlässe zur Sorge. Mehrfachkrisen, die sich teilweise gegenseitig begünstigen, treffen uns gleichzeitig. In der Geschichte führten Klimakatastrophen mitunter zu sozialen Unruhen, Aufständen oder sogar zum Kollaps. Andere Gesellschaften hingegen reagierten resilient auf solche Situationen und gingen gestärkt daraus hervor. Der Blick in die Vergangenheit kann dabei helfen, die richtigen Reaktionen abzuleiten.

Datenbank für Krisen

Ein internationales Team um die Wissenschaftler Peter Turchin und Daniel Hoyer vom Complexity Science Hub Wien hat über 150 Krisen in der Geschichte untersucht. Dafür haben sie die Datenbank "Crisis Database" geschaffen, die Krisen mit klimabedingten Ursachen sammelt. Hoyer sagt dazu: "Wir beobachten, dass nicht jeder klimatische Schock oder jede Anomalie einen Kollaps oder gar eine Krise verursacht, genauso, wie nicht jeder Krise ein klimatischer Stressfaktor zugrunde liegt." Was also löst Krisen aus und was treibt positive Veränderungen an?

Die Qing in China

Das Team um Hoyer und Turchin untersuchte die Zeit der langlebigen chinesischen Qing-Dynastie, die von 1644 bis 1912 herrschte. Unter ihrer Herrschaft erreichte China seine größte Ausdehnung. Die Qing schafften es in der ersten Hälfte der Herrschaft gut, mit klimatisch bedingten Widrigkeiten wie Hungersnöten umzugehen. Die Herrscher legten Getreidespeicher an, um die Armen zu versorgen. Das sorgte für Stabilität und Frieden: Der gesellschaftliche Kitt war stark genug, um diese schwierigen Zeiten zu überstehen.

Doch dann gelang es den Qing nicht mehr, die Krisen zu bewältigen. Denn der gesellschaftliche Aufstieg wurde durch komplizierte Bürokratie verhindert. Der Unmut wuchs, weil sich die herrschende Schicht abkapselte. Eine Gruppe um gescheiterte Anwärter auf Regierungsämter begehrte auf, das soziale Klima kippte. Obwohl die (wetter-) klimatische Lage ähnlich war wie in früheren Zeiten, gelang es den Behörden auf einmal nicht mehr, die Versorgung sicherzustellen, es kam zu Revolten und schließlich zum Ende der Qing-Dynastie.

Beständige Osmanen

Als weiteres Beispiel zieht das Forscherteam das Osmanische Reich heran. Dieses mächtige und großflächige Reich hatte im Laufe seines Bestehens seit 1299 immer wieder mit schwierigen Umweltbedingungen zu kämpfen. Die kleine Eiszeit in Europa im 16. Jahrhundert sorgte für niedrige Temperaturen und – damit einhergehend – für Dürren, schlechte Ernten, Hungersnöte und die Verbreitung von Krankheiten.

Dazu kamen innere Spannungen durch Unabhängigkeitsbestrebungen in Anatolien. Obwohl diese gewaltsam unterdrückt werden mussten und die Sterblichkeit wegen des Temperatursturzes hoch war, trug die Bevölkerung die Anstrengungen mit. Es gab einen gesellschaftlichen Konsens, dass zusammengehalten werden musste. So konnten die Menschen im Osmanischen Reich diese Krisen gemeinsam bewältigen.

Zentral hierfür war das Funktionieren des Staates, der die Versorgung der Bedürftigen und der Trinkwasser-Infrastruktur gewährleistete. Die Unterstützung der Armen und Schwachen wurde so lange gewährleistet, bis die klimatischen Bedingungen sich besserten. Dadurch konnte das Osmanische Reich bis ins 20. Jahrhundert bestehen.

…und die Zapoteken in Mexiko