Wo sich gegruselt wird, sind Spinnen nicht weit; befördern sie doch irrationale Ängste. Ein schauriges Riesenvieh aus dem Reich der Taranteln begrüßt das Publikum in der neuen Schau des Jenaer Kunstvereins. Die Ausstellung ist noch bis 7. Dezember zu sehen.

Wir wollten keine Gruselkulisse erschaffen! Kuratorin Michaela Mai

Im Zeichen der Spinne

Als grafisches Zeichen in schwarz-weiß hat der in Berlin und Weimar lebende Künstler Ioannis Oriwol den Kadaver einer echten toten Spinne aus einer Petrischale heraus überlebensgroß an die Wand projiziert.

Bildrechte: Wolfgang Grau, Jenaer Kunstverein

Was der Monsterspinne den Garaus machte, war im echten Leben ein parasitärer Schimmelpilz, dessen Sporen in die Körper eindringen und einen schneeweißen Flaum auf ihren Opfern hinterlassen, wie eine weitere Licht-Installation aus Petrischalen mit toten Spinnen zeigt.

"Eine pandemische Situation bei Spinnen", sieht die Kuratorin der neuen Schau, Michaela Mai, darin. Sie setzt bei der Bewerbung der Ausstellung den Titel "Mulm" bedeutungsschwanger-ironisch in kryptische Großbuchstaben, die gern in so manchen Ausstellungstiteln herumspuken. Das Wort "Mulm", erläutert Mai, "ist indessen gebräuchlich für die Schlammschicht in Gewässern, bezeichnet in der Tontechnik einen unklaren, verwaschenen Klang und umschreibt als Adjektiv ein Gefühl der Verunsicherung." Bildrechte: Wolfgang Grau, Jenaer Kunstverein

Vom Eigenleben gewöhnlicher Dinge

Während man noch beim Betrachten der toten Spinnen zwischen Unbehagen und Faszination schwankt, flackert Licht in einer zur Laterne umfunktionierten Getränkedose – und gibt so im ersten Raum des Kunstvereins den Auftakt zu Jakob Argauers Installation, der man durch Treppensteigen ein Stockwerk höher nachspüren kann. Bildrechte: Wolfgang Grau, Jenaer Kunstverein

Hier führen die Dinge ein seltsames Eigenleben: Ein Lattenrost erscheint wie geschmolzen, als hätte ein seltsames Etwas mit höherer Energie darauf gelegen. Ein Wasserhahn wird per Malerei verfremdet und verformt, ebenso eine Steckdose. Aus dem Schlüsselloch springt ein Alles sehendes Auge und der Backofen beginnt zu vibrieren und zu singen. Bildrechte: Wolfgang Grau, Jenaer Kunstverein

Der in Berlin lebende Argauer stellt die Frage nach dem Kontrollverlust in unseren ureigenen vier Wänden, nach dem Heim im Banne des Unheimlichen. Wobei die Ausstellung den Rahmen des weißen Kunstraums wahrt. "Wir wollten keine Gruselkulisse erschaffen! Es geht eher um eine Konzentration darauf, welche Elemente in welchem Kontext gruseln lassen können", sagt Kuratorin Mai.

KI-Bilder zwischen Manga und Willi Sitte

Die Weimarer Künstlerin Denise Blickhan beschließt in einem Kabinett am Fenster die kleine, jedoch sehr sehenswerte Gruppenausstellung. Blickhan hat KI zu weiblichen Körperbildern befragt.

Ein bisschen Willi Sitte ist auch dabei. Kunstkritikerin Ulrike Thielmann

Bildrechte: Wolfgang Grau, Jenaer Kunstverein