Was ist Intelligenz?

Bis heute gibt es keine generell akzeptierte Definition, was Intelligenz eigentlich ist. Elsbeth Stern ist Professorin an der ETH Zürich für Lehr- und Lernforschung und formuliert eine sehr allgemeine Definition: "Intelligent sein, bedeutet, dass ich aus bestehendem Wissen neues Wissen ableiten kann." Das sei eine zentrale Komponente, setze aber eine recht effiziente Informationsverarbeitung voraus. "Also, dass ich schnell weiß, welche Arten von eingehender Informationen ich später brauchen werde und welche nicht", erklärt Elsbeth Stern. Dabei stehe schlussfolgerndes, logisches Denken im Mittelpunkt.

Wenn wir diese Definition nehmen, dann gibt es eine Menge intelligente Lebewesen auf diesem Planeten. Juliane Bräuer vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena ist überzeugt, dass auch ein Hund denken kann. "Ein Hund kann flexible Entscheidungen treffen und hat kognitive Fähigkeiten", erklärt die Expertin. "Ich weiß nicht, warum man da nicht von denken sprechen sollte – auch wenn das vielleicht nicht so aussieht wie bei uns."

Menschen besitzen rund 100 Milliarden Nervenzellen

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Gehirne, so wie wir sie bei uns, beim Hund, beim Delfin, beim Wal, bei Tauben, Krähen oder Mäusen kennen, seit mehr als 250 Millionen Jahren existieren – also zu einer Zeit, in der viele von uns lediglich Polypen mit ein paar Nervensträngen vermuten. Damals gab ein Reptil, aus dem sich die Linien der Säugetiere und Vögel entwickelten, diese Art von zentralem Nervensystem an seine Nachfahren weiter. Also Gehirne mit Neuronen, Synapsen und allem Drum und Dran.

Durchgesetzt hat sich bei vielen dieser riesige Knoten von Nervenzellen nahe der Sensoren. Bei uns sind das rund 100 Milliarden Nervenzellen – unmittelbar hinter den Augen und zwischen den Ohren. Bis heute haben wir keine Ahnung, warum wir so anders sind als alle anderen. Warum wir ein Bewusstsein haben, warum wir rechnen und schreiben und wir über den Tod nachdenken können.

Genetik macht ungefähr 50 Prozent der Intelligenz aus

Wovon wir langsam eine Ahnung bekommen ist, wovon es abhängt, wie klug wir sind. Welche Rolle spielen der Aufbau unseres Gehirns, Erlebtes und Erlerntes. Stefan Watzke leitet die Abteilung Medizinische Psychologie an der Uniklinik in Halle und sagt dazu: "Da gibt es verschiedene Studien. Dabei hat sich bisher gezeigt, dass ungefähr 50 Prozent unserer Intelligenz auf genetische Faktoren zurückgehen. Auf Basis dieser genetischen Grundausstattung, haben wir dann die Fähigkeit zu lernen erworben."