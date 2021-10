Trias-"Killer" rehabilitiert "Größter fleischfressender Dinosaurier" war Vegetarier

Vor mehr als 50 Jahren stießen Bergleute in einer Kohlenmine unweit der australischen Stadt Brisbane in Queensland auf riesige fossile Fußabdrücke eines Sauriers. Die Spuren stammten aus der zweiten Hälfte der Trias vor etwa 220 Millionen Jahren. Der Fund sorgte weltweit für großes Aufsehen. Denn die Wissenschaftler wähnten sich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Spuren des "größten fleischfressenden Dinosauriers" der Trias-Zeit.

"Jahrelang hat man geglaubt, dass diese Spuren von einem massigen Theropoden-Raubsaurier aus der Dinosaurier-Fährtengattung Eubrontes stammen, der über zwei Meter lange Beine hatte", erklärt der Paläontologe Dr. Anthony Romilio von der University of Queensland. Diese Feststellung sorgte unter Saurier-Experten weltweit für ein schaurig-schönes Erstaunen. Denn kein anderer bis dahin bekannter fleischfressender Dinosaurier der Triaszeit war auch nur annähernd so groß wie der "Theropode" von Queensland.

Doch wie konnte es zu der Fehleinschätzung kommen? Das Forscherteam um Studien-Erstautor Romilio vermutet, dass mit den ursprünglichen Größenschätzungen etwas nicht stimmte. Den Grund dafür sieht der australische Paläontologe vor allem darin, dass die meisten Forscher, die sich vor mehr als einem halben Jahrhundert mit dem Fall befassten, für ihre Studien nicht auf die Original-Fußabdrücke zugreifen konnten. Sie mussten sich stattdessen auf alte Zeichnungen und Fotos verlassen, denen es an Detailgenauigkeit mangelte. Die Gipsabdrücke, die Geologen und das Queensland Museum 1964 von den Saurier-Fährten in der 200 Meter tiefen Kohlemine von Ipswich bei Brisbane machten, standen ihnen nicht zur Verfügung.

3D-Modell des Dinosaurier-Fußabdrucks aus der Mine von Ipswich, Queensland. Bildrechte: Anthony Romilio

Durch die heutigen technischen Möglichkeiten hat sich die Situation jedoch geändert. Wie Hendrik Klein, Mitautor der Studie und Fossilienexperte vom Paläontologischen Museum Saurierwelt in Berlin, sagt, wurde im Rahmen der neuen Studie ein virtuelles 3D-Modell des Dinosaurier-Fußabdrucks erstellt und per E-Mail an Teammitglieder in der ganzen Welt verschickt. Und das hat sich gelohnt: "Je mehr wir uns die Formen und Proportionen des Fußabdrucks und der Zehenabdrücke ansahen, desto weniger ähnelten sie den Spuren von Raubsauriern. Dieser Monster-Dinosaurier war definitiv ein viel freundlicherer Pflanzenfresser“, sagt Klein.