Regnet es über einen längeren Zeitraum nicht, und das ist für die Sommermonate normal, werden die Flüsse vor allem aus dem Grundwasser gespeist. Aber sinken die Grundwasserspiegel, kommt davon auch wenig Wasser in den Flüssen an. Normalerweise wird dieser Grundwasserspiegel in Deutschland in den Wintermonaten wieder aufgefüllt. Während der derzeitigen anhaltenden Dürre war das aber nicht ausreichend der Fall, obwohl der Januar in Sachsen und Thüringen sehr feucht ausgefallen war. Zwar bewegen sich die Grundwasserstände nicht auf dem niedrigen Niveau wie es 2020 der Fall war, doch sie bewegen sich dennoch unterhalb des mehrjährigen Monatsmittels (1970 bis 2020). So ist zum Beispiel in Sachsen an 84 Prozent der Messstellen der monatstypische Grundwasserstand um durchschnittlich 39 cm unterschritten. Und auch in Thüringen befanden sich im Mai 2022 55 Prozent der beobachteten Grundwassermessstellen erneut im Niveau niedriger Wasserstände. Damit sich die Lage also weitgehend stabilisiert, müsste das gesamte Jahr 2022 ein nasses Jahr mit überdurchschnittlich viel Regen werden.