Und manchmal ist sie so ein Zwischending. Erst vor Kurzem hat der Bundestag die staatliche Tierwohlkennzeichnung auf Fleischprodukten (Schwein gehabt, erstmal gilt es nur für ebendiese 🐷) beschlossen, die Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (B90/Grüne) in den Ring geworfen hatte. Bereits im vergangenen Jahr waren dazu kontroverse Meinungen wahrzunehmen – von einem Label, das ästhetische Maßstäbe im größtmöglich negativen Sinne setzt bis zu einem, das die Tierschutzorganisation Peta des Greenwashings bezichtigt . Im Gegensatz zum bereits von vielen Supermarkt- und Discount-Ketten eingesetzten freiwilligen Siegel für Haltungsformen (das allerdings ohne separate Bio-Einordnung auskommen muss), handelt es sich um eine verpflichtende gesetzliche Kennzeichnung. Die allerdings zum Ziel hat, Konsumentinnen und Konsumenten in ihrer Entscheidungsfindung beim Wocheneinkauf zu unterstützen.

Eine Beratungsgruppe aus internationalen Fachleuten, die im Auftrag der EU-Kommission seit September den Forschungsstand zum Thema Ernährungspolitik aufgearbeitet hat, äußert jetzt so ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit. "Schaut man sich Studien zur Wirksamkeit von freiwilliger Kennzeichnung von Nahrungsmitteln an, also die vielen unterschiedlichen Label der europäischen Nahrungsmittelindustrie, dann stellt man fest, dass sie die Kaufentscheidung nur wenig beeinflussen“, erklärt Linus Mattauch, Juniorprofessor für die nachhaltige Nutzung von natürlichen Ressourcen an der TU Berlin. "In Umfragen stimmt ein sehr großer Teil der Menschen der Forderung nach besseren Haltungsbedingungen für Nutztiere zu. Trotzdem kaufen wir nur zu einem geringen Anteil Fleisch aus guten Haltungsbedingungen."