Das ALMA-Radioteleskop in Chile unter dem Nachhimmel mit dem Zentrum der Milchstraße. Bildrechte: ESO/B. Tafreshi (twanight.org)

Die Daten werden gesammelt und schließlich in zwei Rechenzentren mit Supercomputern zusammengeführt. Eines davon liegt beim Massachusetts Institute of Technology in Boston, USA, das andere beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Für das nun veröffentlichte Bild von Sagitarrius A* sammelten die beteiligten Teleskope in fünf Beobachtungsläufen über 6.000 Terrabyte an Daten.



Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag nannten die beteiligten Forschenden die größte Herausforderung, dass Sagittarius A* über 1.000 Mal leichter ist als das Schwarze Loch im Zentrum von M87. Zudem befinde sich weit weniger Material in einem Orbit um das Schwarze Loch. Das wenige Gas rase in wenigen Minuten mit nahezu Lichtgeschwindigkeit um das Schwerkraftzentrum und sei damit extrem schwer zu erfassen. Auch das ist ganz anders als bei M87, wo das Gas Tage bis Wochen benötigt, um das Schwarze Loch zu umkreisen. Es ist "ein bisschen so, als würde man versuchen, ein scharfes Bild von einem Welpen aufzunehmen, der unentwegt mit seinem Schwanz vor der Kamera wedelt", beschrieb EHT-Wissenschaftler Chi-kwan Chan vom Steward Observatory (USA) die Herausforderung.