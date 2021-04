Das amerikanische Space Shuttle Atlantis dockt an die russische Raumstation MIR im Juni 1995 an. Die Kooperation zwischen beiden Nationen nimmt ihren Anfang. Wenige Jahre später folgt der Bau der Internationalen Raumstation ISS.

Das amerikanische Space Shuttle Atlantis dockt an die russische Raumstation MIR im Juni 1995 an. Die Kooperation zwischen beiden Nationen nimmt ihren Anfang. Wenige Jahre später folgt der Bau der Internationalen Raumstation ISS. Bildrechte: NASA

Eine Unterscheidung macht dennoch Sinn, wie der ehemalige deutsche Astronaut Ulrich Walter 2019 in einem Spiegel-Interview deutlich machte: "Ein Weltraum-Bahnhof ist per Definition eine Anlage, von der Raketen senkrecht von einer Startrampe aus starten."

Anders sieht es bei dem Spaceport America in New Mexico aus, der von Virgin Orbit und Virgin Galactic betrieben wird. Dort starten Flugzeuge, die mit einer Trägerrakete beladen werden. In einer gewissen Höhe wird diese abgeworfen und ein Air Launch – Start aus der Luft – eingeleitet. Ähnliches ist auch für den Flughafen in Rostock-Laage geplant. Walter "würde bei einer solchen Anlage aber nicht von einem Weltraumbahnhof sprechen, sondern von einem Weltraumflughafen".