Zwar hatten die Apollo-Astronauten knapp 400 Kilogramm an Mondgestein zusammengetragen. Jedoch hatten sie auch Menschen auf der Mondoberfläche, die dabei halfen. Die meisten der 2.415 Proben wurden während den Apollo-Missionen 15 (77 Kilogramm), 16 (95 Kilogramm) und 17 (111 Kilogramm) eingesammelt und zur Erde gebracht. Die Sowjets setzten dagegen auf Roboter-Missionen, die weniger Gestein fördern konnten. Auch die chinesische Mission wird eine Roboter-Mission. China plant, zwei Kilogramm an Mondgeröll zur Erde zu bringen.

Vorausgesetzt, der Launch am Dienstag glückt. Mit der Langer-Marsch 5-Trägerrakete wird die Raumsonde Chang’e 5 in den Weltraum gebracht. Der Name Chang’e leitet sich übrigens von der chinesischen Mondgöttin ab. Die Sonde wird den Mond ansteuern und sich in eine Umlaufbahn begeben. An Bord der Sonde befinden sich ein Orbiter, ein Lander sowie eine Aufstiegsstufe und eine Wiedereintrittskapsel.