Neben Aoki wird auch der südkoreanische Musiker Choi Seung Hyun , bekannt als Top zum Mond fliegen. Yemi A.D. kommt aus Tschechien, sein Vater aus Nigeria. Er bezeichnet sich selbst als multidisziplinärer Schöpfer, der ursprünglich mit Tanzen angefangen hat. Die Irin Rhiannon Adam ist fotografische Künstlerin, die sich vor allem auf analoge Fotografie spezialisiert hat. Der US-Amerikaner Tim Dodd erklärt auf YouTube Raumfahrttechnik. Karim Iliya ist bekannt für seine Unterwasser-Naturfotos. Er kommt aus Island. Der US-Amerikaner Brendan Hall ist ein Dokumentarfilmer, der mit zwölf Jahren begann, in dem Garten seiner Eltern Filme aufzunehmen. Dev D. Joshi ist ein 22-Jähriger Schauspieler aus Indien, der als Held im Superheldenfilm Baallveer auftritt.

2023 soll der Flug zum Mond erfolgen. Doch das dafür vorgesehene Raumschiff hat nicht einmal die Erde umrundet. Der Orbital-Test wird immer wieder verschoben. Zuletzt wurde ein Start im Dezember 2022 in Aussicht gestellt. Nun rückt der Termin für einen Probeflug ins All erneut auf Januar.

Bisherige Tests von SpaceX führten lediglich in eine Höhe von zehn Kilometern - und das auch nur mit den Prototypen der oberen Hälfte des Starships . Das Starship wird zum Launch auf die Trägerrakete Super Heavy gesetzt – damit wäre das Rauffahrzeug 119 Meter lang und damit um die 20 Meter größer als die Mega-Mondrakete SLS (Space Launch System), mit der das Orion-Raumschiff der Mondmission Artemis I gestartet ist.

Das Starship von SpaceX auf der Startrampe von Starbase, der Anlage des Unternehmens in Südtexas, im März 2022. Im Hintergrund kann man die Sonne untergehen sehen Bildrechte: SpaceX

Der Testflug wird von der Starbase, dem eigenen Weltraumhafen von SpaceX in Boca Chica (Texas), erfolgen. Der wiederverwertbare Super Heavy Booster soll anschließend auf einer schwimmenden Plattform im Golf von Mexiko landen. Das Starship wird nach der Abtrennung dagegen in den Weltraum fliegen, die Erde einmal umrunden und nach 90 Minuten wieder in die Erdatmosphäre eindringen. Anschließend soll das Raumschiff etliche Kilometer vor der hawaiianischen Küste mittels Wasserung landen.