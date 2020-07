Für die Volksrepublik wird es nicht der erste Rover auf einem fremden Himmelskörper sein. Bereits seit Januar 2019 ist der Jadehase auf der Rückseite des Mondes unterwegs. Die Marsoberfläche ist für die aufstrebende Raumfahrtmission aber Neuland. Der Rover wird unter anderem Bodeneigenschaften, Gesteinszusammensetzungen sowie Wasser- und Mineralienvorkommen auf dem Planeten untersuchen. Mit den Ergebnissen will die CNSA ihre zukünftigen Missionen entsprechend planen.

Auch wenn die bisherigen Launch-Termine bereits mehrmals verschoben wurden, befinden sich alle drei Missionen noch um ursprünglichen Zeitrahmen. Erst im August schließt sich das Zeitfenster, indem sich Erde und Mars am nächsten sind. Durch ihre Reise um die Sonne stehen sich beide Planeten ungefähr alle zwei Jahre und zwei Monate so nah wie selten. Das ist der Grund dafür, warum gerade im Sommer 2020 so viele Marsmissionen gleichzeitig aufbrechen.