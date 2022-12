Zur Studie vom 29. November 2022 aus dem Fachmagazin Astrobiology: "Toward Detecting Biosignatures of DNA, Lipids, and Metabolic Intermediates from Bacteria in Ice Grains Emitted by Enceladus and Europa" (engl. "Auf dem Weg zum Nachweis von Biosignaturen von DNA, Lipiden und metabolischen Zwischenprodukten von Bakterien in Eiskörnern von Enceladus und Europa").