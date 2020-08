"Mars 2020"-Mission: 8 Fakten über den Helikopter Aufgeladen: Mars-Hubschrauber "Ingenuity" hat ersten Test bestanden

Die US-Raumfahrtbehörde NASA ist zum roten Planeten aufgebrochen. Im Februar 2021 soll die Raumsonde am Mars ankommen. Was sie an Bord geladen hat, wird Weltraumgeschichte schreiben. Zum ersten Mal wird ein Fluggerät einen fremden Himmelskörper erkunden. Es handelt sich um den Mini-Hubschrauber Ingenuity. Seinen ersten Batterie-Test im Weltraum hat Ingenuity vor kurzem bestanden. Und mit diesen acht Fakten über den Mars-Helikopter kann man in jeder Raumfahrer-Runde punkten.