Artemis-I-Mission von Nasa und Esa Nächster Startversuch zum Mond am 14. November

Der letzte Startversuch am 27. September wurde wegen des Hurrikans Ian abgebrochen, die Rakete in den Hangar gefahren. Die Inspektionen und Analysen der letzten Wochen hätten nun gezeigt, dass nur minimale Arbeiten erforderlich sind, um die Rakete und das Raumfahrzeug für den Rollout zur Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Florida vorzubereiten, teilte die Nasa am Mittwoch mit. Derzeit würden etwa kleine Reparaturarbeiten am Hitzeschutz ausgeführt, die Batterien u.a. des Flugabbruchsystems neu aufgeladen.