Update 10. November

Das Orion-Raumschiff, die SLS-Kernstufe, die kryogene Zwischenantriebsstufe und die Booster sind abgeschaltet. Die SLS Rakete der Artemis I-Mondmission ist auf dem Startplatz gesichert. So bereitet sich die Nasa auf den Tropensturm Nicole vor, der den bisher geplanten Start am 14. November verhindert. Frühestens am 16. November kann nun ein neuer Startversuch unternommen werden, so die US-Weltraumbehörde. "Die SLS-Rakete ist so konstruiert, dass sie Windgeschwindigkeiten von 85 mph (rund 140 km/h) auf 60-Fuß-Ebene mit strukturellem Spielraum standhält", schreibt die Nasa in ihrem Blog. Auf dem Gelände des Kennedy-Spacecenters verbleibt nur Teil des Teams "an einem sicheren Ort". Der andere Teil der Belegschaft erhält so laut Nasa die Möglichkeit, "sich um die Bedürfnisse ihrer Familien und Haushalte zu kümmern".

Die SLS-Rakete mit dem Orion-Raumschiff ist wieder auf dem Startplatz. Bildrechte: NASA/Joel Kowsky

Der letzte Startversuch am 27. September wurde wegen des Hurrikans Ian abgebrochen, die Rakete in den Hangar gefahren. Die Inspektionen und Analysen der letzten Wochen hätten nun gezeigt, dass nur minimale Arbeiten erforderlich sind, um die Rakete und das Raumfahrzeug für den Rollout zur Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Florida vorzubereiten, teilte die Nasa danach mit. Seit dem 4. November steht die SLS-Rakete mit dem Raumschiff Orion wieder auf der Startrampe. Das neue Startfenster am 16. November öffnet sich um 07:04 Uhr MEZ und ein drittes am 19. November 07:45 Uhr MEZ. Die Mission würde voraussichtlich 25,5 Tage dauern und das Raumschiff am 11. Dezember im Pazifik wassern.

Das Raumschiff umrundet zwei Mal den Mond

Wenn die Rakete das Raumschiff dann endlich ins All bringt, wird es den Mond zweimal umrunden. Bereits kurz nach dem Start löst sich das eigentliche Raumschiff, die Orion-Kapsel von der verhältnismäßig größeren Mondrakete. Danach umrundet es die Erde und bewegt sich dann Richtung Mond. Dabei stößt es zehn CubeSats ins All ab – kleine Satelliten, die anschließend eigenständig ihre separaten Missionen verfolgen.

Das Orionraumschiff der NASA umrundet den Mond. Hier im Modell und bald sogar in echt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK