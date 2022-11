Noch einen Abbruch hätte sich die Nasa kaum leisten können. Beim vierten Startversuch in diesem Jahr, dem dritten mit Countdown, ist die Mondrakete SLS der Artemis I-Mission endlich abgehoben - an deren Spitze das Orion-Raumschiff mit dem Europäischen Service-Modul ESM. Für Nasa, Esa und ihre Partner beginnt damit offiziell die Rückkehr zum Mond. Dieses Mal, um zu bleiben. Doch nicht nur das: "Der Mond ist die Blaupause dafür, wie wir zum Mars fliegen", so Pam Melroy, stellvertretende Nasa-Administratorin und Astronautin, "und weiter ins Sonnensystem. Und wer weiß, wo er uns hinführt."

Dafür trainieren Astronauten von Esa und Nasa bereits. Aus Deutschland könnten Alexander Gerst oder Matthias Maurer die ersten Raumfahrer auf dem Mond werden. Gerst ist seit dem Sommer in einem Trainingsprogramm. Anfang November absolvierte er zusammen mit seiner Nasa-Kollegin Stephanie Wilson eine Woche im Rahmen des Pangaea-Geologiekurses der Esa auf der spanische Kanareninsel Lanzarote. "Dies ist das nächste Level", so Gerst über den Kurs. "Da eine neue Ära der Weltraumforschung beginnt, ist es für uns Astronauten von entscheidender Bedeutung, eine gute Grundlage an Kenntnissen der Planetengeologie zu erwerben."

Wer zum Mond will, muss sich mit Planetengeologie auskennen. Für den Geowissenschaftler Alexander Gerst, hier mit seiner Nasa-Kollegin Stephanie Wilson bei einer Mission auf Lanzarote, ein Heimspiel. Bildrechte: ESA/A. Romeo

Mit einem Navi aus Jena zwei Mal um den Mond

Artemis I, die jetzt gestartete Mission, wird von einem Navi aus Jena geleitet. Das System Start Tracker an Bord des Orion-Raumschiffs orientiert sich an den Sternen. Die Raumkapsel selbst ist noch unbemannt. Nur zwei Dummys, die Strahlenmesspuppen Helga und Zohar sind an Bord – und Shaun das Schaf. Ihr Trip führt sie in zwei Runden um den Mond. Die Mission wird voraussichtlich 25,5 Tage dauern und das Raumschiff am 11. Dezember im Pazifik wassern.



Bereits 18 Minuten nach dem Start entfaltete das Orion-Raumschiff seine Solarpanele. Bei der Erdumrundung setzt das Raumschiff zehn CubEsats ins All ab – kleine Satelliten, die anschließend eigenständig ihre separaten Missionen verfolgen.

Das Orionraumschiff der Nasa umrundet den Mond. Hier im Modell und bald sogar in echt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK