Als die Parker-Sonnensonde beim neunten Treffen die Korona durchquerte, flog die Sonde an Strukturen vorbei, die als koronale Streamer bezeichnet werden. Diese Strukturen sind als helle Erscheinungen zu sehen, die sich in den oberen Bildern nach oben und in der unteren Reihe schräg nach unten bewegen. Ein solcher Blick ist nur möglich, weil die Sonde über und unter den Streamern in der Korona flog. Bislang waren die Luftschlangen nur aus der Ferne zu sehen. Von der Erde aus sind sie nur bei totalen Sonnenfinsternissen zu sehen. Bildrechte: NASA, Johns Hopkins APL, Naval Research Laboratory