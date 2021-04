4. Der Raketenantrieb der Zukunft kommt aus Dresden

In einer Vakuumkammer des Instituts für Luft und Raumfahrttechnik der TU Dresden wird am Raketenantrieb der Zukunft geforscht. Es handelt sich um einen elektrischen Ionenstrahlantrieb, der besonders für Langzeitflüge von Raumschiffen oder -sonden geeignet sei soll. Außerdem könne damit die Schubkraft genauestens dosiert werden – anders als bei den klassischen Verbrennern, die bei Raketenstarts zum Einsatz kommen. Zwei Treibstoffarten sind dabei besonders Interessant: Edelgase wie Xenon und Flüssigmetalle.

5. Führende Satelliten-Technik aus Bremen

In der europäischen Raumfahrt spielt ein deutsches Unternehmen bereits seit 1985 mit: OHB (Otto Hydraulik Bremen GmbH) aus Bremen. Das Unternehmen baut Satelliten wie die des europäischen Satelliten-Navigationssystem Galileo –bei der letzten Vergabe ist das Unternehmen allerdings leer ausgegangen. OHB hat gegenüber der Esa prompt dagegen geklagt. Der daraus entstandene Kleinkrieg ist allerdings Nebensache – über Aufträge kann sich OHB derzeit kaum beschweren.

6. Satelliten-Kontrolle von Darmstadt aus

Das Satelliten-Kontrollzentrum ESOC (European Space Operations Centre) hat den Weltraum voll im Blick. In Darmstadt werden aber nicht nur Satelliten beobachtet, sondern auch Weltraumschrott. Wenn sich ein Schrottteil einem Satelliten nähert, kontaktieren die Mitarbeiter des ESOC die Betreiber. Diese können dann ein Ausweichmanöver einleiten. Falls es zu einem Zusammenstoß kommen würde, könnte weiterer Schrott entstehen, der dann unkontrolliert in der Erdumlaufbahn umherfliegt. Im ESOC Hauptkontrollraum – wenn keine Corona-Beschränkungen herrschen. Bildrechte: ESA

7. Ab zum Mond von Berlin aus

Der Mond ist "the place to be" – der angesagte Ort der aktuellen Raumfahrt. Die europäische und amerikanische Raumfahrtbehörden Esa und Nasa planen eine gemeinsame Mond-Raumstation, das Lunar Gateway. Private Raumfahrtunternehmen wollen bis dahin ihre eigenen Mond-Rover auf dem staubigen Trabanten absetzen. Das Berliner Start-up PTS – das steht für den einstigen Namen Part-Time-Scientists, also Teilzeitforschende; heute nennen sie sich Planetary Transportation Systems (engl. planetare Transportsystem) – gehört dazu und arbeitet gemeinsam mit dem Automobilgiganten Audi an einem kleinen Mondfahrzeug. Der Rover wiegt gerade einmal dreißig Kilogramm und kann eine Nutzlast von fünf Kilo tragen. Produziert wird er mit einem Metall-3D-Drucker. Ein Audi Lunar Quattro Rover steht am 14.07.2016 in Berlin im Drive Volkswagen Group Forum. Das Berliner Unternehmen PTScientists ist das letzte deutsche Team im Raumfahrt-Wettbewerb Google Lunar X-Prize. Das Ziel ist eine Landung auf dem Mond. Bildrechte: dpa

8. Häuser für den Mars aus Bremen

Der Technologiepionier und Unternehmer Elon Musk will Menschen auf den Mars bringen – und das noch vor 2030. Diese müssen dort allerdings irgendwo leben. Am Bremer Forschungszentrum Zarm (Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation) wird an Lösungen gearbeitet. Zum einen werden Behausungen gebaut, die wie Silos aussehen. In diesen könnten die zukünftigen Marsianer leben. Ein modellartiges MaMBA-Modul als Labor in der Außenansicht. Bildrechte: imago images/Michael Matthey

Zum anderen brauchen die Menschen Sauerstoff, um auf dem Mars zu überleben. Dieser könnte durch Blaualgen gewonnen werden. Blaualgen sind Cyanobakterien, welchemit Hilfe der auf dem Mars vorhandenen Nährstoffe wachsenund dadurch Sauerstoff produzieren könneten. Im Zarm arbeitet man also an der interplanetaren Zukunft der Menschheit.

9. Copernicus: Erdbeobachtung mit Bonner Beteiligung

Mit dem Satellitenprogramm Copernicus kann unter anderem der Meeresspiegel genauestens vermessen werden. Bereits heute weiß man, dass der Meeresspiegel an der norddeutschen Küste stärker steigt als im weltweiten Vergleich. Durch die neuen Daten können sich Deutschland und Europa frühzeitig auf die Folgen des Klimawandels einstellen. Überwacht und gesteuert wird das Programm vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Bonn.

10. Satelliten-Internet auf hoher See kommt aus Leipzig

Stellen Sie sich vor, sie befinden sich mit ihrem Schiff auf hoher See. Die Wellen schlagen gegen den Bug und das Schiff wackelt hin und her. Es regnet unentwegt, aber Sie sind sicher und ihnen ist langweilig. Was würden sie jetzt nicht für einen schönen Film oder fürs Browsen durch die sozialen Medien geben. Die nötigen Satellitenantennen stellt ein Leipziger Unternehmen her: EPAK.

Kleines Extra: Blick ins All

Die Internationale Raumstation schwebt in 400 Kilometern Höhe über der Erde. Das Bild wurde 20. Februar 2010 vom Spaceshuttle "Endeavour" aufgenommen. Bildrechte: NASA