Roboter können inzwischen vieles, was Menschen auch können: gehen, sprechen, hören, Handtücher zusammenfalten… aber verstehen sie auch Humor? In der Science Fiction-Welt ist es ein beliebter Running Gag, dass Roboter keinen Humor haben. Star Trek-Fans kennen die Momente, in denen der Androide Data Witze seiner menschlichen KollegInnen nicht versteht.