Bis zum Start dauert es noch drei Stunden und zehn Minuten. Die Astronauten verlassen das Operations and Check-Up-Building der NASA. Draußen werden neben Reportern, Elon Musk (SpaceX Gründer) und Jim Birkenstin (NASA Administrator) auch der Vizepräsident Mike Pence auf sie warten. Doch die wichtigsten Menschen an diesem Tag werden ihre Freunde und Familien sein, die sie nur mit angedeuteten Umarmungen und Küssen verabschieden werden – Covid-19 verhindert den körperlichen Kontakt. Anschließend steigen sie in ihren Tesla, das neue offizielle Astronauten-Auto. Dieses bringt sie zum Launch-Pad 39A.

Der Tesla wird vor dem Zutrittsturm halten und die Astronauten werden mit einem Fahrstuhl in zirka 78 Meter Höhe gefahren. Dort werden sie über eine in Anthrazit gestrichene Stahltreppe weitere drei Meter hoch steigen. In einem schwarzen Korridor, an dessen Wand die roten Buchstaben des NASA-Logos stehen, werden die Astronauten warten. Auf dem Boden befinden sich weiße große Pfeile auf denen die beiden Männer in ihren weißen Raumanzügen stehen werden. Entgegen der Pfeilrichtung befindet sich eine Tür.