Der letzte wirklich messebare Regen ist in Leipzig am 10. Mai gefallen, das ist nun fast vier Wochen her. 3,8 Liter pro Quadratmeter registrierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) damals. Danach kam die Feuchtigkeit von oben nur noch in homöopathischen Dosen: 0,5 Liter am 15. Mai, 0,1 Liter am 25. Mai – seitdem dann völlige Trockenheit. Im gesamten Mai fielen nur 15 Prozent der Regenmenge, die sonst in diesem Monat üblich ist.