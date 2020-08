Die Blüten der Gewürztagetes sind essbar. Als Unterpflanzung im Tomaten-Gewächshaus tragen die Blumen zur Bodenverbesserung bei. Bildrechte: MDR/Ulrike Kaliner

In Fernbreitenbach in Thüringen haben sich der Freiraumplaner und die Gärtnerin einen Traum erfüllt: einen riesigen Garten, in dem nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft gearbeitet wird. Was Aline und Hendrik ernten, geben sie einmal pro Woche an ihre Unterstützer ab, die dafür einen monatlichen Betrag bezahlen. Der Inhalt ihrer Gemüsekisten hängt davon ab, was in der Gärtnerei "Wildwuchs" zwischen Mai und November gerade Saison hat. Rund 40 Unterstützer haben Aline und Hendrik mit ihrer solidarischen Landwirtschaft überzeugt. Dieses Anbauprinzip - und die Permakultur - sind wichtige Aspekte ihrer Vorstellung von einer boden- und umweltschonenden Gärtnerei.