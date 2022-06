Die Knochen kamen an der Südwestküste der Isle of Wight zum Vorschein, wie das Forscherteam in der Fachzeitschrift "PeerJ Life & Environment" berichtet. Die Fossilien - darunter Beckenknochen und Rückenwirbel - stammen von einem zweibeinigen Dinosaurier mit einem krokodilähnlichen Kopf. Mutmaßlich handelt es sich dabei um einen sogenannten Spinosaurus. An den Überresten sei zu erkennen, dass sich nach dem Tod wohl eine Reihe von Aasfressern über den Spinosaurus hergemacht haben.