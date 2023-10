Die Briten konnten jetzt also zeigen, dass es mittels Genom-Editierung prinzipiell möglich ist, resistente Geflügelsorten zu erschaffen. Doch auch hier gibt es Einschränkungen: In einem Leitfaden für die Umweltverträglichkeitsprüfung von gentechnisch veränderten Tieren der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wird auf Risiken hingewiesen. Demnach könnten solche Tiere eine längere Inkubationszeit haben und sich auch infiziert aktiver verhalten, wodurch mehr Krankheitserreger entstehen und diese länger übertragen werden könnten. Infizierte Tiere könnten demnach zu spät erkannt werden und womöglich nicht-genetisch veränderte Hühner anstecken. Außerdem könnte das Virus weiter mutieren und die Resistenz dadurch umgehen. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ob die Änderung im Genom möglicherweise negative Auswirkungen auf Tier und Mensch haben könnte, heißt es weiter. Das sei noch nicht ausreichend erforscht.

Studie zeigt auch Anpassungsfähigkeit der Viren

In der Fachwelt trifft die neue Studie auf großes Interesse. So sagt etwa Stephan Ludwig, Direktor am Institut für Molekulare Virologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, die Arbeit zeige gleichzeitig die Chancen und die Limitationen eines solchen Ansatzes auf. "Es handelt sich um eine sehr elegante Arbeit, die die entscheidende Wichtigkeit der ANP32-Genfamilie für die Vermehrung von Vogelgrippeviren in einem komplexen Organismus aufzeigt." Sie belege außerdem, dass eine gut durchdachte Gene-Editing-Strategie geeignet sein könne, um eine robuste Resistenz gegen Infektion zu erreichen. Die Resistenzen würden auch auf die Nachkommen vererbt. Allerdings zeige die Studie auch die große Anpassungsfähigkeit der Viren, so Ludwig, wenn diese bei hohen Viruslasten schon in diesen ersten Experimenten zu Durchbruchsinfektionen gekommen sei.

Ludwig merkt aber an, dass nicht sicher sei, ob die Genveränderung nicht doch Auswirkungen auf das Huhn habe. Die Forschenden hätten zwar eine Reihe von Experimenten durchgeführt, um zu zeigen, dass die Mutationen in ANP32A keine negativen Auswirkungen hätten, dennoch ist das Protein eines, das auch in nicht-infizierten Zellen eine Funktion habe, so Ludwig. "Es kann daher durchaus sein, dass man einen möglichen Einfluss auf den Organismus nur noch nicht erkannt hat, da er nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist."

Freilandhaltung wäre für genetisch veränderte Hühner nach aktueller Rechtslage nicht möglich. Bildrechte: IMAGO / Countrypixel

Für Timm Harder, den Laborleiter am Institut für Virusdiagnostik des Friedrich-Loeffler-Instituts, stellt sich auch die Frage nach der Effizienz des Ansatzes. Die Veränderungen hätten zwar Infektionen verhindert, wenn eine geringe Virusdosis genutzt worden sei, bei höheren Dosen sei die Resistenz jedoch durchbrochen worden. In der Masse der Viren hätten sich dann nämlich bereits Virusvarianten befunden, die Mutationen aufgewiesen hätten, um das veränderte ANP32A-Protein zu umgehen. "Im weiteren Verlauf stellten sich einige dieser Mutationen als identisch mit solchen heraus, die auch eine erhöhte Anpassung an Säuger beziehungsweise Menschen vermitteln können", erklärt Harder. Das sei ein kritischer Punkt, der darauf hinwiesen könne, dass Viren existierten, die weitere resistenzumgehende Mutationen entwickeln könnten.

Skepsis in Hinblick auf Praxis

Dennoch würden resistente Hühner gegen die Vogelgrippe-Ausbreitung helfen, glaubt Virologe Ludwig - auch wenn die weltweite Ausbreitung über Wildvögel passiere. "Falls die Erreger allerdings in eine Geflügelfarm eindringen, fungiert diese als Inkubator und es werden riesige Viruslasten erzeugt, die einer weiteren Verbreitung Vorschub leisten." Daher wäre eine robuste genetische Resistenz von Nutzgeflügel schon ein Weg, die Vogelgrippebelastung und die wirtschaftlichen Folgen einzudämmen, sagt Ludwig. "Für die so geschützten Vögel wäre das Virus aus dem Wildvogel keine Gefahr."

Doch die große Hürde, so glaubt der Münsteraner Ludwig, dürfte die Praxis sein: "Ohne die Erkenntnisse der Arbeit schmälern zu wollen, bin ich sehr skeptisch, ob ein solcher Ansatz tatsächlich mittelfristig in der Breite durchführbar ist", sagt er. "Wir reden ja hier von einer weltweiten Verbreitung genetisch veränderter Tiere, wobei der erforderliche Umfang an sowohl nötigen als auch tolerierten genetischen Veränderungen zur Erlangung einer robusten Resistenz noch überhaupt nicht klar ist." Ludwig sieht sowohl rechtliche als auch ethische Hürden - und auch Probleme bei der Akzeptanz des Ansatzes in der Bevölkerung. "Insofern ist die Arbeit zunächst einmal eine elegante akademische Fingerübung und noch weit weg von einer tatsächlichen Anwendung", bilanziert Ludwig.