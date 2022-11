In Sachsen-Anhalt spürt Jan Pasemann gerade keinen signifikanten Anstieg an Krankheitsfällen. Dort ist er Sprecher der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände. Pasemann sagt: "Ich denke mal, dass die meisten Unternehmen so erprobt sind, dass sie in der Lage sind, die Arbeit so zu organisieren, dass nach wie vor alles seinen geregelten Gang geht. Denn der Herbst kommt jedes Jahr und das ist ja für die Unternehmen auch nichts Neues."