Das größte Schwarze Loch in unserer nächsten Nähe ist Sagittarius A*. Mit das Masse von 40 Millionen Sonnen liegt es in der Mitte unserer Milchstraße. Doch es ist nur ein harmloser Winzling im Vergleich zu J2157. Dieses enorme Schwarze Loch ist 8.000 mal größer, wie Astronomen der Australischen Nationaluniversität und der Universität von Arizona jetzt durch spektroskopische Messungen herausgefunden haben.

J2157 sitzt in der Mitte des extrem hellen Quasars SMSS J2157. Dabei handelt es sich um ein Objekt aus der Frühzeit des Universums, etwa 1,2 Milliarden Jahre nach dem Urknall (heute ist es 13,8 Milliarden Jahre alt). Erst neue Untersuchungen im infraroten Lichtbereich machen diese frühen Sternansammlungen sichtbar. J2157 wurde 2018 gefunden. Ein Team um Christopher Onken hat jetzt anhand der Daten die Größe des Schwarzen Lochs berechnet und die Ergebnisse im Journal "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" veröffentlicht.