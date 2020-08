Einer der größten CO2-Produzenten ist der Verkehr. Allein in Deutschland stand der Verkehrssektor im Jahr 2019 auf Platz 3 der CO2-Verursacher . Michael Strogies vom Umweltbundesamt (UBA) dokumentiert die Emissionswerte der einzelnen Branchen. Er wundert sich im Gespräch mit MDR Wissen nicht über die Rolle der Mobilität: "Beim Verkehr ist das große Problem, dass wir in der Vergangenheit nicht genug getan haben. Alle Bemühungen haben letzten Endes dazu geführt, dass die Emissionen nicht gestiegen sind. Aber im Grunde sind sie noch genauso hoch wie 1990." Um die Emissionen zu senken, sind Biokraftstoffe ein großer Hoffnungsträger.

Was zunächst nach einer umweltfreundlichen Alternative klingt, wird jedoch immer häufiger kritisiert. Der weltweit gestiegene Bedarf an Energiepflanzen führt dazu, dass weniger Anbaufläche für Nahrungsmittelpflanzen und Wälder zur Verfügung steht. Erst kürzlich wurde der Vorwurf laut, dass dadurch auch in die Waldrodungen zunehmen.

In der internationalen Studie "Robust paths to net greenhouse gas mitigation and negative emissions via advanced biofuels" (Belastbare Wege zur Nettominderung von Treibhausgasen und negativen Emissionen über fortschrittliche Biokraftstoffe) untersuchte nun ein Forscherteam um John L. Field von der Colorado State University (USA), ob die Herstellung von Biokraftstoffen indirekt tatsächlich für mehr Treibhausgase sorgt als sie einspart, indem sie natürliche Kohlenstoffdioxid-Speicher zerstört. Dazu verglichen die Forschenden, wie viel Potenzial zur CO2-Ersparnis in der Weiterverwendung, Aufforstung von Wiesen oder Wäldern sowie dem Anbau von Energiepflanzen auf Ackerland, Weidenflächen und Sekundärwald liegt.