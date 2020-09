Würde 2020 QU6 die Erde treffen, könnte er gewaltige Schäden anrichten. Rund einen Kilometer misst der Durchmesser des Weltraumfelsbrockens, den der brasilianische Hobbyastronom Leonardo Amaral entdeckt hat. Eigentlich gelten 90 Prozent der erdnahen Objekte dieser Größe als bekannt. Laut der gemeinnützigen Organisation "The Planetary Society" sind die meisten Asteroiden-Beobachtungsmissionen allerdings auf der Nordhalbkugel stationiert. Wahrscheinlich blieb der sich von der südlichen Hemisphäre nähernde 2020 QU6 deshalb bis jetzt unentdeckt.

Mit diesem Teleskop hat der brasilianische Hobbyastronom Leonardo Amaral den großen Asteroiden 2020 QU6 entdeckt.. Bildrechte: Leonardo Scanferla Amaral

Zur Gefahr für die Erde wird der große Brocken zum Glück nicht. Am 10. September hat er die Erde in einem Abstand von 40 Millionen Kilometern passiert, das ist weit mehr als die zehnfache Distanz zum Mond. Allerdings zeige die späte Entdeckung, dass für den Schutz unseres Planeten noch einiges getan werden müsse, schreibt die Planetary Society in einer Pressemittelung.