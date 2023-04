Der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland ist durch. Von wegen, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Er möchte Isar 2 gern weiter betreiben und dafür notfalls die Gesetze ändern lassen. Dafür bekommt er jede Menge Kritik . Es sei bedrückend, wie Söder genehmigungs- und verfassungsrechtliche Fragen der nuklearen Sicherheit leichtfertig ignoriere, so Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Und auch die Fakten würden Söder nicht weiter helfen. Wir machen es wirklich kurz, versprochen (denn eigentlich ist ja alles gesagt).

Atomenergie bedeutet unkalkulierbare Risiken. Sellafield, Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima. Wir haben immer noch keinen Plan, was wir mit dem Atommüll machen können, der eine Million Jahre sicher gelagert werden muss (geschweige denn eine Idee, was das kostet – uns alle).