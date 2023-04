Am Samstagabend waren die letzten drei deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet worden. Neben Isar 2 bei Landshut in Bayern waren das Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Deutschland geht damit einen Sonderweg in Europa. Während andernorts die Atomkraft als klimaneutrale Variante der Energiegewinnung ausgebaut wird, verabschiedet sich Deutschland nach mehr als sechs Jahrzehnten von dieser Technologie.